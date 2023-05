Giroud: “Abbiamo reagito dopo una grande delusione. Con la Juve sarà come una finale”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, l’attaccante del Milan, Olivier Giroud, ha così parlato dopo il 5-1 contro la Sampdoria, maturato anche grazie alla sua tripletta: “Qualche persona si aspettava un Milan deluso, abbattuto. Ma noi stasera volevamo mostrare la nostra forza di reazione dopo una grande delusione: la cosa più importante sarà ora la prossima partita (Juventus-Milan, ndr), il nostro obiettivo è la qualificazione alla prossima Champions League. Non leggo le critiche, lo so quando devo imparare e fare meglio. E’ vero che non segnavo da un po’ e aspettavo una gara così per far vedere che ho fame, che sono competitivo e voglio fare tutto per questa squadra”.

Infine, sulla prossima sfida contro la Juventus: “Con lo stesso spirito di squadra visto stasera, dobbiamo dare tutto per vincere le prossime due partite. La prossima sarà come una finale perché è uno scontro diretto”.

