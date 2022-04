Giroud: “Abbiamo dominato la gara, ci è mancata la lucidità negli ultimi metri”

Grande rammarico per Giroud, dopo il pari col Bologna. Il francese ha parlato così a Milan TV: “Credo che la squadra abbia fatto bene ma non siamo stati precisi. Abbiamo fatto del nostro meglio, ma ci è mancata lucidità negli ultimi metri e anche un po’ di qualità. Abbiamo dominato la gara. Alcune partite sono come stasera, ma ora dobbiamo pensare alla prossima partita. Guardiamo al futuro, continuiamo a lavorare”.

FOTO: Twitter Milan