Giroud: “A gennaio ho sperato fino all’ultimo di andare all’Inter”

Olivier Giroud ci ha provato in tutti i modi a lasciare il Chelsea a gennaio. Tuttavia, né la Lazio né l’Inter sono riusciti a convincere i Blues. Nessun dubbio invece per il francese, che aveva dato priorità assoluta ai Nerazzurri: “Ho vissuto sei mesi difficili – ha confessato a TF1 – avevo voglia di cambiare aria e ritrovare il campo e il sorriso. Ho fatto di tutto, ma il Chelsea ha posto come condizione per lasciarmi andare, di trovare prima un sostituto. Non è stato possibile, anche se ho sperato fino a mezzanotte del 31 gennaio di poter raggiungere Conte all’Inter. Ma mi sarebbe andata bene anche la Lazio, che si è fatta sotto alla fine”.