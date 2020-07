Giroud: “A gennaio ero vicinissimo all’addio al Chelsea. Ora gioco e vedo il mio futuro in Inghilterra”

L’attaccante del Chelsea, Olivier Giroud, ha parlato a Infosport+, rivelando un aneddoto relativo al mercato invernale e chiudendo almeno a parole ad un eventuale trasferimento: “A gennaio sono stato davvero vicino all’addio al Chelsea. Non giocavo, non ero felice e volevo andare via. Ma ora è tutto diverso. Lampard ha iniziato a darmi fiducia, ho giocato spesso da titolare e da metà febbraio le cose sono iniziate ad andare per il verso giusto. Spesso sono stato decisivo in campo, segnando vari gol. Voglio continuare a contribuire con il mio impegno, vedo il mio futuro ancora in Inghilterra. Poi si sa, nel calcio tutto va veloce e nulla è mai scontato”.

FOTO: LeParisien