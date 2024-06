Girone E, chiudono tutte a 4 punti. Romania prima, Belgio secondo, Slovacchia tra le migliori terze. L’Ucraina esce

Si conclude il girone E di Euro 2024, un girone con 4 squadre a 4 punti visti i due pareggi di questa sera.

Termina 0-0 la contesa tra Ucraina e Belgio. Uno 0-0 che non va bene a nessuna delle due. L’Ucraina per la differenza reti fnisce quarta, il Belgio seconda. Belgio che prova a fare la partita, occasioni per Lukaku e De Bruyne che sprecano nel primo tempo. Nella ripresa meglio l’Ucraina che con il pareggio anche nell’altra gara, sarebbe fuori. Prova l’assalto finale la compagine di Rebrov, ma non riesce riesce a sfondare. Termina 0-0, il Belgio chiude secondo, Ucraina a casa con 4 punti.

Nell’altra gara, finisce 1-1 tra Romania e Slovacchia, un pareggio, che per la differenza reti, premia la Romania come prima e la Slovacchia come terza e con 4 punti sarà tra le migliori la compagine di Calzona.

Vantaggio della Slovacchia con Duda al 24′. Pareggio di Marin al 37′ su calcio di rigore. La classifica finale quindi vede Romania, Belgio, Slovacchia e Ucraina a 4 punti. Per la differenza reti Romania prima, Belgio seconda, Slovacchia terza e Ucraina fuori.

Foto: twitter Euro 2024