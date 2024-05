Girona, prima storica qualificazione in Champions. Ma c’è da risolvere la questione multiproprietà

Il City Football Group detiene il 48% delle quote, Marcelo Claure il 35%, Pere Guardiola il 16%. Quest’ultimo, fratello di Pep, ha dichiarato in un’intervista rilasciata qualche mese fa alla Gazzetta dello Sport quanto segue: “Non credo ci saranno problemi per la Champions tra Girona e City. Le regole della Uefa sono chiare, bisogna fare qualche aggiustamento ma non ci sarà nessun problema”.

Infatti, il Girona dovrà semplicemente far risultare che tra le due proprietà non ci siano rapporti di controllo delle stesse persone. E’ vero sì, gestite dalla stessa proprietà, ma membri societari differenti. E con questa situazione non dovrebbero esserci problemi per l’UEFA.

Foto: twitter Girona