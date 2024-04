Girona nella storia: ora mancano solo nove punti per andare in Champions

Il Girona, con la vittoria ottenuta ieri sera ai danni del Cadice ha raggiunto un traguardo storico: la squadra di Michel, infatti, si è garantita aritmeticamente un posto nelle prime sette posizioni della classifica in campionato, il che vuol dire che il club, nella prossima stagione disputerà una competizione europea per la prima volta nella sua storia. Ma il grande obiettivo rimane partecipare alla Champions League, che adesso è molto vicino: al Girona bastano, infatti, 9 punti, da ottenere nelle ultime sei partite rimanenti, per non farsi superare dall’Athletic Bilbao, quinto in classifica e con gli scontri diretti a favore, per strappare il pass per la massima competizione europea per club.

Foto: Instagram Girona