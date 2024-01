Girona, continua la favola. Battuto 4-3 l’Atletico (tripletta Morata) e Real raggiunto in vetta

Continua la favola del Girona che batte 4-3 l’Atletico Madrid, con un gol nel recupero di Martin. Un successo che porta i catalani in vetta a pari punti con il Real Madrid. Non basta ai colchoneros una tripletta di un Alvaro Morata in gran spolvero. I catalani colpiscono con Valery, Savio e Blind, si ritrovano sul 3-1 al 39′ poi vengono ripresi dall’ex Juve. Fino all’apoteosi a tempo scaduto con Martin.

Continua il sogno del Girona che sale a 48 punti, gli stessi del Reral Madrid, a +10 sull’Atletico terzo e sul Barcellona, a +12 sul quinto posto.

Foto: twitter Girona