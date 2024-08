Giro attaccanti: Omorodion verso il Chelsea, l’Atletico Madrid forte su Julian Alvarez

Come riportato da The Atletic, l’Atletico Madrid sarebbe vicinissimo a concludere l’accordo per acquistare Julian Alvarez dal Manchester City. Sebbene non ci sia ancora un accordo definitivo, i colloqui sono in fase di negoziazione avanzata. Sempre secondo la testata americana, si prevede che il compenso ammonterà almeno a cinque volte i 14 milioni di sterline che il City ha pagato al River Plate per l’argentino nel gennaio 2022: operazione, dunque, da oltre 70 milioni di sterline. La squadra spagnola è inarrestabile sul mercato: sempre più acceso, infatti, risulta l’asse Madrid-Londra. Dopo i colloqui avviati tra Atletico Madrid e Chelsea per il trasferimento di Conor Gallagher ai colchoneros, nelle ultime ore si sta parlando dell’arrivo di Samu Omorodion al Chelsea proprio dall’Atletico (percorso invertso rispetto a Gallagher). L’attaccante è stato acquistato dall’Atlético Madrid lo scorso mercato estivo per 6 milioni di euro dal Granada e nell’ultima stagione il giocatore ha disputato una buona stagione in prestito all’Alavés. La proposta fatta dal Chelsea si aggira intorno ai 35 milioni di sterline e l’Atletico Madrid è in fase di riflessioni.

Foto: julian alvarez instagram personale