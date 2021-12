Giovinco: “Tornerei volentieri a Parma. Ne ho parlato anche con Buffon”

Sebastian Giovinco in una diretta social, ha aperto a un ritorno al Parma, dove ha militato dal 2010 al 2012 collezionato 60 presenze con 22 reti all’attivo.

Queste le sue parole: “L’ho detto a Gigi Buffon, mi piacerebbe ancora vestire la maglia del Parma. Anche perché lì ho vissuto un momento molto bello della mia carriera. E lui mi ha caricato molto riguardo all’idea di tornare, so che il mio procuratore ha parlato con il direttore Ribalta, ma non so se rientro nei piani del mister Iachini”.

Sulla Serie B: “La Serie B è un campionato molto lungo, livellato si decide sempre nelle ultime giornate; la competizione è molto accesa e stimolante. Buffon? Sono molto legato a Gigi e so che ama il Parma. È un uomo eccezionale e ho un ottimo rapporto con lui. L’ho sentito recentemente ed era carichissimo, ha voglia di portare il Parma in serie A”.

