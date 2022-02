Giovinco è in Italia: domani visite e primo assaggio di Samp

La Sampdoria ha scelto Sebastian Giovinco per sostituire Gabbiadini che si è rotto il crociato. E l’ex Juve è da poco sbarcato in Italia, pronto a svolgere le visite mediche fissate per domani, prima di mettersi a disposizione di Marco Giampaolo. Per Giovinco si tratta di un ritorno in Serie A, ci mancava dal 2015 quando lasciò la Juve per trasferirsi a Toronto. Ci torna a 35 anni, dopo un periodo ai margini e senza le proposte che sperava di avere per rimettersi in discussione. Avrà circa tre mesi di tempo per convincere la Samp a tenerlo anche per la prossima stagione.

Foto: Instagram personale