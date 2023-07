Giovinco: “Aspetto una chiamata dal Toronto. Il problema dell’Arabia forse sono i diritti Tv”

Sebastian Giovinco, intervistato da Sportweek, ha parlato così in merito al suo futuro: “Non è ancora arrivato il momento di ritirarmi. Aspetto una chiamata dal Toronto” ha detto l’attaccante. Sull’Arabia: “Forse il loro problema sono i diritti Tv, li dovrebbero commercializzare meglio. Ma hanno molte potenzialità” ha detto Giovinco, che ha giocato dal 2019 al 2022 nel paese saudita, prima con l’Al Ittihad e poi con l’Al Hilal. Sulla democraticità del paese: “Sentivo un cambiamento, ma noi non abbiamo subito restrizioni. Penso che, prima di giudicare, un paese vada visto. La scelta di andare in Arabia la rifarei, specie se ti offrono uno stipendio triplo o quadruplo. Sono andato via prima perché nel mio ruolo è arrivato un giocatore di fiducia del tecnico: dinamiche normali”. Infine, sul paragone tra la Cina e l’Arabia: “I sauditi non faranno la fine dei cinesi perché hanno un’idea chiara, ovvero quella di usare il calcio per turismo e investimenti”.

Foto: Instagram Giovinco