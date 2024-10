Giovedì possibile scontro Balotelli-de Gea: i due legati dal celebre episodio della maglia “Why always me?”

Il calcio è ciclico, e spesso ci mette davanti ad episodi legati da circostanze e curiose coincidenze. Una di queste è relativa a Mario Balotelli, che giovedì (condizioni fisiche permettendo) potrebbe ritornare anche per qualche minuto a solcare un campo di Serie A con il Genoa, dopo l’ultima infelice esperienza a Brescia. Contro di lui, nella porta della Fiorentina, ci sarà con ogni probabilità David de Gea, autore di un impressionante avvio di campionato. Il portiere spagnolo era in campo con la maglia dello United nel celebre derby di Manchester vinto 6-1 dal City e diventato iconico per il “Why always me?” mostrato dal neo attaccante del Genoa dopo un gol. Destini che si incrociano, e che potrebbero portare nuovamente all’incrocio tra i due, proprio in occasione dell’esordio di Balotelli con la sua nuova maglia.

Foto: Instagram Balotelli