Giovanni Simeone: “Mi piacerebbe un giorno giocare contro mio padre”

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha parlato Giovanni Simeone, che si è soffermato sul suo futuro: “Non so ancora cosa succederà, spero che mi riscattino. Qui è come quando giocavo da bambino con gli amici. Sono felice qui e sarei molto contento di restare. Normale che un giocatore con ambizioni cerchi delle possibilità di crescita. Giocare in Europa è una delle cose più belle, farlo col Verona sarebbe bellissimo e se questo gruppo restasse tale, ce la potrebbe fare. Se dovessero riscattarmi per vendermi, mi piacerebbe anche andare in Spagna per sfidare mio padre”

Foto: Sito ufficiale Verona