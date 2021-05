Giovanni Malagò rieletto presidente del Coni

Giovanni Malagò è stato confermato alla guida del CONI per il prossimo quadriennio. In carica dal 19 febbraio 2013, è stato rieletto a larghissima maggioranza dal Consiglio Nazionale che si è riunito questa mattina: su 69 schede valide 55 voti erano a favore di Malagò, 13 per Renato Di Rocco, uno per Antonella Bellutti e due schede nulle. Malagò è al suo terzo mandato alla guida del Comitato Olimpico Nazionale Italiano dove resterà in carica fino al 2024.

FOTO: Twitter Coni