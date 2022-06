Giovanni Gardini e la ripartenza Palermo per dimenticare il passato. Ma Castagnini…

Il Palermo ha cambiato proprietà dopo aver conquistato una meritata promozione in Serie B. Ovviamente non era passata inosservata – qualche settimana fa – la presenza di Brian Marwood, manager del City Group, accompagnato da Giovanni Gardini. Il blitz di Marwood sintetizzava la volontà di procedere, come poi certificato pochi giorni fa. Sarà una grande opportunità di rientro per Giovanni Gardini, destinato ad acquisire il ruolo di direttore generale, dopo le ultime parentesi che hanno lasciato traccia.

Non vive un momento fortunato: Zamuner e De Franceschi, per esempio, non sono stati confermati dalla Spal a seguito di un ciclo tutt’altro che vincente. Proprio Zamuner e De Franceschi vengono accostati a Gardini nel nuovo Palermo, non sarebbe certo il trionfo della meritocrazia in base a quanto accaduto nelle ultime stagioni. E noi pensiamo che la conferma di Renzo Castagnini, invocata dallo stesso allenatore Baldini, sia un passaggio fondamentale. Stiamo parlando di uno dei principali artefici del ritorno in Serie B, con un budget normale e senza follie. Vedremo come finirà, nella speranza che non venga dimenticato l’eccellente lavoro svolto.

