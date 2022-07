Giovane, forte e di gran classe: De Ketelaere è la scelta Milan migliore

Nel calciomercato, come nella vita, conta avere le idee chiare sugli obiettivi. E Charles De Ketelaere è sempre stato, per distacco, il numero uno della lista rossonera. Non è stata una trattativa semplice, anzi, ma la pazienza e la perseveranza hanno avuto il sopravvento. Lo scouting del Milan aveva messo CDK in cima alla lista fino dallo scorso ottobre, il Bruges era partito da 40 milioni e poi siamo arrivati alla chiusura per circa 35 più una percentuale sulla futura futura tra il 10 e il 20 per cento. Investire su un 2001 è sempre una bella mossa: qui stiamo parlando di un acquisto ponderato nei minimi dettagli, studiato e concretizzato con pazienza, aspettando i tempi necessari per andare a dama. Giovane, forte e di gran classe: De Ketelaere ha voluto fortemente il Milan, per i rossoneri è la scelta migliore.

Foto: twitter Bruges