Giornata di matrimoni: Chiesa (con Lucia) e Dybala (con Oriana) si sono sposati

Doppio matrimonio in Serie A, oggi. Hanno detto il fatidico sì due top del nostro calcio. Federico Chiesa si è sposato a Grosseto con la sua Lucia, ha convogliato a nozze anche Paulo Dybala, in Argentina, con la compagna Oriana.

Un giorno speciale, quindi, per due giovani coppie che hanno deciso di fare il passo decisivo e unirsi in matrimonio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucia Bramani (@lucybramani)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ORIANA (@orianasabatini)

Foto: Instagram Chiesa