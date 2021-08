Giornalista catalano dopo l’addio di Messi: “Mi dimetto”

Il fulmine Messi ha davvero scosso il mondo blaugrana, tanto che, il giornalista e conduttore del famoso programma televisivo spagnolo, “El Chiringuito TV” Josep Pedrerol, durante la trasmissione in diretta della scorsa notte ha annunciato di voler dare le dimissioni. La partenza della Pulce è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Non è ancora chiaro se la sua reazione sia stata ponderata o presa di petto, al momento non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione a riguardo.

😱 "¿Se va a MARCHAR BIEN MESSI del BARÇA" 😱 😧 "¿Hará el SAQUE de HONOR en el GAMPER?"@jpedrerol plantea el debate en #ChiringuitoMessi… ¡Vente a @laSextaTV! pic.twitter.com/b5IN2NQf9W — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 5, 2021

In un altro Tweet, il conduttore spagnolo ha fatto vedere una replica datata 12 novembre 2020, in cui annunciava che, in caso di partenze di Messi e Ramos, lui si sarebbe dimesso.

Foto: Twitter Josep Pedrerol