Giorgia Meloni in ricordo di Vialli: “Gianluca leone in campo e nella vita”

Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha pubblicato un tweet per dire addio a Gianluca Vialli, questo il messaggio della Premier:

Non dimenticheremo i tuoi gol, le tue leggendarie rovesciate, la gioia e l’emozione che hai regalato all’intera Nazione in quell’abbraccio con Mancini dopo la vittoria dell’Europeo. Ma non dimenticheremo soprattutto l’uomo. A Dio Gianluca Vialli, Re Leone in campo e nella vita 🙏🏻 pic.twitter.com/NTFeV0PeGJ

