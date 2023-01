GIORGI KVERNADZE: UN NUOVO TALENTO DI NAZIONALITA’ GEORGIANA

Giorgi Kvernadze è un calciatore georgiano classe 2003, che ad oggi milita tra le fila del Telavi, ma il suo cartellino è di proprietà del Sabutarlo Tblisi. Con quel cognome e quelle caratteristiche ricorda senza alcun dubbio il craque del nostro campionato di Serie A: Kvicha Kvaratskhelia.

I paragoni con il numero 77 del Napoli avvengono in maniera automatica. Giorgi è dotato di una buona velocità, la quale viene alternata ad imprevedibilità e ad un dribbling ubriacante. Spacca in due le difese avversarie e partendo dalla fascia sinistra, chiude molto spesso le azioni offensive con un tiro rapido e preciso – proprio come il calciatore azzurro.

Il giovane attaccante non ha ancora debuttato con la Georgia, ma è stato chiamato in causa diverse volte con l’Under 21. Siamo certi che Kvernadze nel giro di pochi mesi possa ottenere la maglia della Nazionale maggiore, dove potrà giocare al fianco proprio di Kvaratskhelia, magari già nella prossima competizione: ovvero l’Europeo.

Il giovane calciatore, in questa stagione ha messo a referto solamente 4 gol. Ma i centri non sono la giusta unità di misura per giudicare un ragazzo del genere. Sono certamente le sue giocate e la sua continuità di rendimento il campanello d’allarme da tenere in considerazione.

Nel corso della scorsa stagione Giorgi è stato spesso schierato da centravanti, ruolo che ricopre egregiamente vista la sua importante stazza di 187 centimetri. Nonostante però sia ben strutturato, riesce comunque a mettere in mostra un’ottima accelerazione che spesso gli ha permesso di decentrarsi e spostarsi sulle fasce per poi puntare l’area avversaria.

In Georgia dunque i talenti non mancano e sono pronti a scardinare le difese di mezza Europa.

