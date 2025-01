Gioiello di Retegui, il Napoli ribalta sulle ali di Neres con Politano e McTominay: 1-2 all’intervallo

Il primo tempo di Atalanta-Napoli termina 1-2 per il Napoli.

Buon inizio per il Napoli e ritmi subito serratissimi. Lukaku cerca subito il vantaggio dopo una verticalizzazione, Carnesecchi esce sicuro con i pugni e allontana. Ma al 16′ è la Dea ad andare in vantaggio, col ritrovato Retegui: dopo un’azione manovrata, la palla giunge in area sui piedi dell’attaccante della Nazionale, che fredda Meret di mancino con una conclusione sotto al sette. Al 27′ il Napoli risponde con decisione: Neres largo a sinistra trova Politano in una zona inusuale: stop e mancino fortissimo sotto alla traversa, è 1-1. L’esterno italiano ritrova il gol 4 mesi dopo l’ultimo. Al 40′ un Neres in stato di grazia di tacco libera Anguissa, che supera Ederson in contrasto a sinistra e poi la appoggia dietro per McTominay. Piattone sotto alla traversa e gol, il Napoli la ribalta.

Foto: Instagram Napoli