Gioiello di Berardi: 2-1 Sassuolo sulla Juve all’intervallo. A segno Laurienté (papera di Szczesny) e autogol di Vina

La Juve è sotto a Reggio Emilia contro il Sassuolo, all’intervallo. E’ 2-1 per i neroverdi di Dionisi che hanno disputato un pttimo primo tempo.

Dopo un buon inizio dei bianconeri, il Sassuolo passa in vantaggio all’improvviso con Laurienté al 12′. Szczęsny non impeccabile, errore grave del polacco. La Juve risponde immediatamente, cross di Chiesa, palla verso McKennie anticipato da Vina che insacca la propria porta. Pareggio dei bianconeri.

Ma il Sassuolo gioca bene, prima Tressoldi di testa, impegna Szczęsny, stavolta bene a parare. Successivamente, palla persa in mediana dalla Juve, arriva Berardi che di sinistro insacca il 2-1 del Sassuolo.

Foto: Instagram Sassuolo