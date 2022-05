Gioia Immobile: sarà padre per la quarta volta. Il video

Gioia extracampo per Ciro Immobile, bomber della Lazio. Il calciatore di Torre Annunziata dai social ha annunciato che la moglie Jessica è in dolce attesa. I due saranno così genitori per la quarta volta. Questo il video diffuso dalla coppia.

FOTO: Instagram Immobile