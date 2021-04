Giocatori del Monza al Casinò, interviene l’Asl: in 5 salteranno le partite contro Salernitana e Lecce

Alcuni giocatori del Monza, dopo l’allenamento del lunedì, hanno pensato bene di andare a fare una gita al Casinò di Lugano in Svizzera andando contro il protocollo sanitario per la pandemia in corso. Questa bravata degli uomini di Brocchi ha fatto scattare i provvedimenti cautelativi imposti dall’ATS Brianza di Monza fino al prossimo 6 maggio. Ben 10 giorni di “fermo” per 5 elementi di cui non sono ancora stati resi noti ufficialmente i nomi. I 5 sanzionati dovranno saltare la gara con la Salernitana e quella in casa con il Lecce, due match importanti contro dirette concorrenti per la promozione in Serie A.