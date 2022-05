Ginter verso il Friburgo: mai stato davvero in orbita Inter

Ci sono novità su Matthias Ginter. Il difensore lascerà il Borussia Mönchengladbach a parametro zero ma non cambierà il campionato, dato che viaggia spedito verso il Friburgo, che vede in lui il giusto rinforzo per raccogliere l’eredità di Schlotterbeck (ufficializzato dal Borussia Dortmund). Il tedesco classe ’94 non è mai stato un reale obiettivo dell’Inter, come alcuni rumors avevano raccontato. Ora una nuova avventura, ancora una volta in Bundesliga: Ginter e il Friburgo sono pronti a dirsi sì.

Foto: Instagram Ginter