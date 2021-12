Ginter annuncia il suo addio al ‘Gladbach. Contatti con l’Inter (non da oggi)

Matthias Ginter ha annunciato il suo addio al Borussia Monchengladbach con un post sui social. Il difensore centrale in scadenza di contratto compirà 28 anni il prossimo gennaio è un obiettivo dell’Inter, contatti (non da oggi) con la speranza in rialzo di anticipare la concorrenza. E la concorrenza c’è.

Questo il testo sui social: “Dopo una serie di trattative, ho deciso di non prolungare il contratto che scadrà in estate. Dopo 5 ottimi anni al Borussia Mönchengladbach, è molto difficile per me compiere questo passo, ma ho deciso di prendere un’altra strada nella mia carriera per la mia crescita personale e professionale. Devo molto al Borussia e avrò sempre il club e i suoi tifosi nel cuore. Ora pensiamo alla seconda parte della stagione. Chi mi conosce sa che darò tutto per raggiungere insieme tutti gli obiettivi possibili”.

Ovviamente è una situazione per giugno, salvo clamorose sorprese. A gennaio le operazioni dell’Inter dipenderanno da un’uscita, piace sempre Digne per la fascia sinistra (ricordiamo sempre interesse Chelsea e sondaggi Napoli). Su Scamacca l’Inter è attenta per giugno, come per Frattesi. Sull’attaccante c’è anche la Juve, ma il Sassuolo – salvo offerte folli- a gennaio non vuole cedere.

Foto: Instagram personale