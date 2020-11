Ginocchio Ibra, gli scienziati Usa: “Surreale il recupero dopo ko del 2016”

Zlatan Ibrahimovic e il grave infortunio del 2016. Quando giocava nel Manchester United, l’attuale attaccante del Milan ebbe gravi problemi ai legamenti del ginocchio nel corso di una gara di Europa League contro l’Anderlecht.

Al punto che la sua carriera fu seriamente a rischio. Ora Ibra sta benissimo, fa la differenza, ha 39 anni e non ha intenzione di fermarsi.

Ma quel grave infortunio è al centro di studi da parte degli scienziati della Facoltà di Medicina dell’Università di Pittsburgh, al punto che i diretti interessati non capiscono per quale motivo Ibra sia tornato a questi livelli dopo uno stop così grave.

“Il suo ginocchio è irrealistico per chi ha giocato ad alto livello per 20anni”, la sorprendente sintesi che meriterà un approfondimento.

Foto: Twitter Milan