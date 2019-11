Gimnasia, i tifosi implorano il ritorno di Maradona

Nella giornata di martedi Diego Maradona ha rassegnato le dimissioni dopo la scelta del presidente del Gimnasia di non ricandidarsi. In queste ore, i tifosi della squadra argentina stanno implorando il ritorno del Pibe de oro. In centinaia si sono mobilitati manifestando sotto la sede del club chiedendo il pronto ritorno di Maradona.

#CGE #GELP | "No queremos presidente, no queremos eleccion, lo queremos a Maradona, la p… que lo parió" , fue otro de los canticos. #DiegoVaAVolver pic.twitter.com/YRbeOnIgKB — Pablo Díaz (@Paablo_Nicolas) November 21, 2019

Foto: Marca