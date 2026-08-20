Gimenez-Pinamonti-Ngonge: gli aggiornamenti

21/08/2026 | 00:05:32

Ci sono attaccanti che cercano ancora sistemazione, ne passiamo in rassegna tre. Santi Gimenez vuole il Porto che deve migliorare l’offerta al Milan. Alla Lazio il profilo piace molto da sempre, ma è uno sbocco difficile per tanti motivi. Anche Andrea Pinamonti è nella lista della Lazio, forse in un posto non prioritario, ma dopo le ultime vicende va tenuto in considerazione, una pista che raccontiamo da un mese e mezzo. Tuttavia il Sassuolo vuole garanzie sulla formula e il momento particolare del mercato Lazio rende la situazione ingarbugliata, comunque da seguire. Anche la Fiorentina è interessata a Pinamonti, ma dipenderà dagli sviluppi della vicenda Kean. Quanto a Ngonge, confermata la nostra esclusiva di pochi giorni fa: piace al Monza, c’è il via libera del Napoli per il prestito con diritto di riscatto, mancano gli ultimi accordi con l’attaccante.

Foto: Instagram Gimenez