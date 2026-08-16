Gimenez-Porto: dialoghi no stop e fiducia in crescita

16/08/2026 | 11:10:22

Santi Gimenez è uno dei probabili esuberi in casa Milan. La Lazio ci ha provato senza riuscire fin qui ad arrivare al traguardo. Il Porto, com’è noto, è in pressing da almeno un paio di settimane, contemporaneamente alle prese con la vicenda Mora. E anche nelle ultime ore i dialoghi per Gimenez in Portogallo sono andati molto bene, con l’apertura del diretto interessato e con la possibilità di andare fino in fondo nei prossimi giorni.

Foto: Instagram Gimenez