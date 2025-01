Gimenez, gol e infortunio contro il Lille

Gioia e dolore per Santiago Gimenez in questa serata di Champions. L’attaccante messicano, obiettivo di mercato del Milan, aveva segnato la rete del momentaneo 1-1 al 14′ allo Stade Pierre-Mauroy contro il Lilla ma è stato costretto a uscire per infortunio al 28′ dopo uno scontro con due avversari. Non è chiara la natura del problema del giocatore del Feyenoord, che comunque è uscito sulle sue gambe. I francesi sono avanti 2-1 dopo i primi 45′. Seguiranno aggiornamenti.

Foto: Instagram Feyenoord