Gimenez condanna la Lazio alla Conference League. Espulso Romero nel finale

Partita vivace e lo si capisce subito: al 2′ la prima occasione per i padroni di casa, ma Danilo calcia fuori dopo lo scivolone di Patric. Un minuto dopo rispondono i biancocelesti, ma il tiro di Felipe Anderson si stampa sulla traversa dopo il tocco di Bijlow. Gli uomini di Sarri provano a prendere il controllo del gioco e vanno vicini al gol prima con Cancellieri e, poi, con Milinkovic-Savic. Al 25′ si fanno rivedere in avanti gli olandesi, ma Provedel è bravo a respingere la conclusione di Paixao. I ritmi della partita si abbassano sul finale e si va così all’intervallo con il punteggio fermo sullo 0-0. Lazio più brillante del Feyenoord.

Nella ripresa, gara che va avanti sulla stessa falsa riga. La Lazio è pericolosa in avvio, ma a metà ripresa al 64′ Gimenez rompe gli equilibri portando in vamtaggio gli olandesi. Il raddoppio del Midtjylland inguaia la Lazio come differenza reti, con 4 squadre che si ritrovano a 8 punti, con i danesi addirittura primi del girone e Lazio terza. Assalto finale dei biancocelesti per provare a prendere il pareggio che vorrebbe dire qualificazione e primo posto. Nervosismo nel finale, Sarri sfiorato da un bicchiere di birra, protesta e viene ammonito.

Vengono assegnati 6 minuti di recupero, espulso per somma di gialli, in pochi secondi Luka Romero. Non c’è più tempo, la Lazio perde e saluta l’Europa League. I biancocelesti giocheranno i playoff per la Conference League. Il Feyenoord passa primo e accede agli ottavi di Europa League, il Midtjylland secondo va ai playoff. Quarto lo Sturm Graz fuori da tutto.

Foto: twitter Feyenoord