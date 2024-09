Gilmour sulle due sconfitte della Scozia in Nations League: “Duro inizio, torneremo più forti ad ottobre”

Dopo le due sconfitte d’esordio della Scozia in Nations League contro Polonia e Portogallo, il centrocampista del Napoli Billy Gilmour ha espresso tutto il suo dispiacere tramite un post sui suoi profili social. Il classe 2001, promette nel messaggio che lui e i suoi compagni proveranno a giocarsi il passaggio del turno nelle sfide di ottobre, dove li attendono la Croazia e nuovamente il Portogallo.

Il messaggio di Gilmour: “Duro inizio per la Nations League, torneremo più forti il mese prossimo. Grazie per tutto il vostro supporto come sempre!”

Foto: Instagram Gilmour