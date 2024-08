Gilmour, il ribaltone della notte: il Napoli al traguardo!

Billy Gilmour ha scelto il Napoli, confermando quanto vi avevamo clamorosamente anticipato nella notte con un tweet delle 2,25. È questo il vero motivo che ha portato il club azzurro a frenare per Arthur, aspettando l’addio definitivo di Osimhen. Con maggiore possibilità di cassa, il Napoli avrebbe voluto regalare il centrocampista chiesto a suo tempo da Antonio Conte, con tutto il rispetto per Arthur. Ma poi il Napoli ha deciso di procedere a prescindere, premiando la volontà del ragazzo Determinante il pressing di Gilmour nei riguardi del Brighton e malgrado l’infortunio di O’Riley. E il Napoli si è un colpo importantissimo, la valutazione era di circa 18-20 milioni è scesa di qualche milione come base fissa (circa 14-15 più bonus). Gilmour aveva già un accordo da circa 2 milioni di ingaggio a stagione. In giornata si è sottoposto alle visite in Inghilterra dopo il clamoroso ribaltone che vi abbiamo svelato nella notte. E adesso il Napoli ha tagliato il traguardo con il deposito del contratto.

Ultim’ora: se il #Napoli cedesse #Osimhen nelle prossime ore (#AlAhli in pressing o rilancio #Chelsea), farebbe un nuovo tentativo e aumenterebbe offerta per #Gilmour. Il #Napoli non avrebbe problemi a chiudere #Arthur (distanza minima con la #Juventus), ma indugia perché #Conte… — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) August 30, 2024

Foto: Instagram Napoli