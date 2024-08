Gilmour, il Napoli e la sorpresa della notte. Osimhen-Al Ahli ai dettagli

Occhio alle sorprese delle ultime ore. E quella relativa a Billy Gilmour potrebbe essere clamorosa, ve l’abbiamo svelata nella notte con un tweet delle 2,25. Il Napoli sta meditando di tornarci con forza, proprio per questo motivo è stata messa in stand-by la trattativa con la Juventus per Arthur, non sarebbe complicato trovare un accordo. Tutto questo perché il Napoli sta chiudendo la cessione di Osimhen, sempre più vicino all’Al Ahli malgrado il tentativo disperato del Chelsea. Operazione da 75-80 milioni più bonus con ingaggio stratosferico da almeno 35 milioni a stagione (contratto quadriennale). Nell’accordo presente una clausola liberatoria come svelato ieri. E così il Napoli avrebbe la forza economica per tornare su Gilmour che sta spingendo sempre più per lasciare il Brighton malgrado l’infortunio di O’Riley. E confida di essere accontentato, il Napoli spera di andare fino in fondo.

Foto: Instagram Osimhen