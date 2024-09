Gilmour: “Ho una foto con Conte di quando ero ragazzino. De Zerbi mi ha detto di godermi l’esperienza”

In un reel pubblicato dal Napoli, girato negli attimi successivi allo sbarco in aeroporto di Gilmour, vi sono alcune interessanti dichiarazioni del calciatore. Nel tragitto in macchina, il calciatore parla di Antonio Conte e di una foto che li ritrae insieme ai tempi del Chelsea, oltre che di una chiamata avvenuta col suo ex allenatore De Zerbi.

Sull’arrivo al Napoli: “Volevo che la trattativa si chiudesse, volevo venire qui. Sono entusiasta, è una nuova sfida. A volte devi gestire la situazione di persona, ma il Brighton si è comportato molto bene, perché ha capito il motivo perché volevo venire qui”.

Su Conte: “Sono entusiasta, quando ero più giovane lui allenava il Chelsea. Quando ho firmato con il Chelsea l’ho incontrato, per cui ho una foto con Conte scattata quando ero ragazzino. Ha vinto molti trofei. È abituato a vincere, per cui sono entusiasta. Spero che riusciremo a fare qualcosa di speciale. Questo entusiasmo ci aiuterà anche nella parte finale della stagione”.

La chiamata con De Zerbi: “E’ stato divertente. Quando ha saputo, mi ha chiamato su Face Time. Mi ha detto di godermi l’esperienza perché Napoli è divertente come me, per cui mi piacerà”.

Foto: Instagram Napoli