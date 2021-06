GILMOUR, DA CONVOCATO A SORPRESA A MVP

Protagonista inatteso in Inghilterra-Scozia, Billy Gilmour ha conquistato proprio tutto nel match di Wembley. In quel derby britannico dove è prevalsa, come fa tradizione, l’agonismo più della tecnica. Il giovane centrocampista 20enne della Scozia, che gioca nel Chelsea, ieri è entrato sempre più sulla bocca di tutti dopo la prestazione che gli è valsa la nomina come “star of the match” completando 40 passaggi con un 90% di precisione. Non solo, ma Gilmour ha stabilito anche un record essendo il giocatore più giovane scozzese a disputare una gara di un Europeo o Mondiale con la Scozia. Ma la crescita di Gilmour non è casuale.

Billy Gilmour nasce a Irvin l’11 giugno del 2001 e inizia nelle giovanili dei Rangers di Glasgow e a soli 16 anni viene preso dal Chelsea dove entra nell’Academy. Un’investitura importante del club londinese che adesso sta dando i suoi frutti. A Chelsea TV aveva dichiarato di ispirarsi a Cesc Fabregas. Gilmour infatti è un centrocampista di qualità che sfrutta visione di gioco e una discreta attitudine al gol, non a caso in patria è soprannominato il “Kanté di Scozia”. Lampard lo ha fatto esordire in prima squadra l’anno scorso a 18 anni e quest’anno ha esordito anche in Champions League contro il Siviglia. A maggio è arrivata la sorpresa: la convocazione in Nazionale scozzese per gli Europei da parte del ct Clarke. Non se l’aspettava ma Gilmour non si è fatto prendere dall’emozione facendo una grande prestazione soprattutto contro l’Inghilterra in una partita sentita.

Foto: Twitter Chelsea