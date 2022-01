Giles (Ds Brentford): “Capisco i dubbi dei tifosi su Eriksen, ma posso assicurare che tornerà alla sua forma migliore”

Il direttore sportivo del Brentford, Phil Giles, ha così parlato del trasferimento di Christian Eriksen: “Abbiamo discusso per la prima volta della possibilità che Christian si unisse al Brentford quando abbiamo sentito che avrebbe lasciato l’Inter. È fantastico che ora sia con noi. Naturalmente il processo di acquisto di Christian è stato più lungo della maggior parte dei trasferimenti. Capisco che molte persone avranno domande in merito. Per rispettare il segreto medico di Christian, non entreremo nei dettagli. I tifosi del Brentford possono stare certi che abbiamo intrapreso una due diligence significativa per garantire che Christian sia nella migliore forma possibile per tornare al calcio competitivo. Ora Christian ha preso la decisione di firmare per il Brentford, tutte le parti vogliono concentrarsi completamente sul calcio”.

FOTO: instagram personale