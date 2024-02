Gilardino: “Ho forzato certe scelte offensive, peccato per i due gol finali. Notevoli i primi 20’ della ripresa”

Alberto Gilardino ha commentato a DAZN la sconfitta del Genoa contro l’Atalanta. “Risultato troppo ampio, ci lascia l’amaro in bocca. La prestazione c’è stata, ho voluto forzare inserendo tanti giocatori offensivi, gli ultimi due gol erano evitabili perché sono arrivati per disattenzioni nostre. Ma l’Atalanta è una squadra forte, abbiamo battagliato e giocato a tratti un buon calcio. La volontà di essere coraggiosi sempre resta, bisogna mantenere equilibri, nei minuti di recupero abbiamo preso i due gol, ma il coraggio dei ragazzi c’è stato, la voglia di pareggiarla subito dopo il 2-1 dell’Atalanta. Cosa dirò domani alla squadra? Le sconfitte sono da insegnamento per la squadra e per me, fanno crescere e potremo trarne anche i lati negativi non solo quelli positivi. Andremo a migliorare prima della trasferta di Napoli, però mantenendo sempre questo spirito e avendo il giusto equilibrio per non avere risvolti come stasera. Nei primi 20 minuti del secondo tempo abbiamo spinto forte, abbiamo recuperato tante seconde palle, i ragazzi sono stati molto bravi, peccato non aver finalizzato tutto ciò che abbiamo creato. Malinovskyi? Da lui pretendo sempre moltissimo, ha interpretato bene, peccato per l’ingenuità finale sul gol dell’Atalanta. Triplo attaccante? Lo valuterò insieme alla squadra”.

Foto: Twitter Gilardino