Gilardino: “Vlahovic è pronto per una grande squadra. Ibra riesce a fare ancora la differenza”

Alberto Gilardino, campione del mondo con la Nazionale del 2006, ha parlato di due degli attaccati più importanti della Serie A. Ecco le parole rilasciate a La Gazzetta dello Sport: “Vlahovic è una prima punta moderna, svaria, tiene palla, calcia benissimo con due piedi, ha forza esplosiva. Che sia già pronto per una grande squadra nonostante la giovane età si capisce dalla testa: entrare nella questione contrattuale è difficile, ma la cosa da sottolineare è il suo impegno sempre e comunque, dà tutto e si vede“.

Su Ibrahimovic: “Riesce ancora a fare la differenza. Se ce l’hai si sente, è troppo carismatico. E poi ha il gran fisico di sempre: se ha palla addosso fai fatica a portargliela via. Mi piace perché vuol far gol ma anche farli fare: esce dalla marcatura in favore dei compagni, va incontro alla palla, gioca da regista offensivo. Se c’è Giroud lascia che sia lui la prima punta“.

Foto: Gilardino Twitter personale