Gilardino: “Tre punti indispensabili. Retegui? Uscito a livello precauzionale, speriamo non sia niente di grave”

Alberto Gilardino, tecnico del Genoa, ha rilasciato un’intervista a DAZN al termine della sfida contro la Salernitana. Di seguito le dichiarazioni: “I ragazzi hanno lavorato molto bene e interpretato bene la gara. Abbiamo avuto tante occasioni ed è normale che quando non la chiudi le partite si complichino. Abbiamo creato i presupposti anche nel secondo tempo per raddoppiare. La volontà è di occupare delle zone del campo e di ruotare da Badelj a Frendrup e tutti gli altri. Lavoriamo quotidianemente, i miei giocatori hanno caratteristiche tattiche importanti per poter approcciare questo gioco. Siamo felici per la partita e per i tre punti, erano una necessità in questo momento”.

Poi ha proseguito parlando di Gudmundsson: “Gli ho dato sempre libertà e continuo a dargliela per non privarlo delle sue caratteristiche. È molto bravo nella ricerca dello spazio e nel saltare l’uomo. Come squadra lo mettiamo nelle condizioni di andare al tiro e di creare palle gol. Il lavoro di tutta la squadra è stata molto importante”.

Infine, su Mateo Retegui: “Mateo l’ho dovuto togliere perché ha sentito un’altra fitta dopo il tiro in cui ha preso il palo. L’ho fatto uscire a livello precauzionale. Speriamo di rivalutarlo nei prossimi giorni e che non ci sia nulla di grave”.

Foto: twitter genoa