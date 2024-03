Gilardino sul futuro: “Sono disponibile a parlarne, ma voglio capire quali saranno gli obiettivi della società”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Genoa, Alberto Gilardino, ha così parlato anche del suo futuro: “Sono molto schietto e chiaro. Lo sono con i miei ragazzi e voglio esserlo con voi. E’ da un anno e mezzo che parlo con la società e il ds. C’è un rapporto di chiacchiere e parole per quanto riguarda l’aspetto tecnico e della squadra. Ci vediamo e parliamo. In questo momento è chiaro che non c’è un appuntamento fisso per parlare del mio contratto ma ho dato la mia disponibilità, deve essere ben chiaro a tutti, nel sedersi e parlare. Come ho già detto, in questo momento il pensiero mio e dello staff è che dobbiamo finire nel modo migliore perché dobbiamo essere esigenti con noi stessi. Dobbiamo alzare l’asticella sotto il punto di vista mentale e fisico. Sono orgoglioso e felice di allenare questi ragazzi, lo dico veramente col cuore”.

Foto: Instagram Gilardino