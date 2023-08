Gilardino: “Malinovskyi? Attendiamo l’ufficialità. E’ un calciatore a cui non servono presentazioni”

Intervenuto in conferenza stampa, in vista della sfida con la Fiorentina, il tecnico che ha cambiato la passata stagione del Genoa trascinandolo alla conquista della massima serie ha detto: “E’ normale che come sempre in tutti gli esordi ci sia emozione, ma c’è anche convinzione e consapevolezza da parte mia e della squadra. Ho vestito la maglia della Fiorentina dove ho vissuto momenti importanti. Domani sarà una bella sfida, affronteremo una squadra forte, finalista di Conference e Coppa Italia lo scorso anno. Abbiamo un inizio importante. Dobbiamo affrontarlo con grande entusiasmo. Un allenatore deve mettere nelle giuste condizioni i giocatori per potersi esprimere al meglio. Più giocatori ci sono in rosa, più il compito dell’allenatore è quello di trovare soluzioni per esaltarli”.

Su Malinovskyi e Messias: “Per Malinovskyi aspettiamo ancora che la trattativa sia definitiva. E’ un giocatore che non ha bisogno di presentazioni, ha già fatto vedere cose importanti nel campionato di Serie A. Nell’Atalanta ha giocato nei due in mezzo o trequartista, mentre nel Genk ha giocato come play. Messias ha ricoperto tanti ruoli. E’ un giocatore duttile che si sacrifica in entrambe le fasi“.

Foto: Twitter Gilardino