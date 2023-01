Gilardino su Coda: “Deve essere focalizzato sulla prestazione, non ossessionato dal gol”

Alberto Gilardino, tecnico del Genoa, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Coppa Italia contro la Roma – in programma domani sera alle ore 21:00. Il mister del grifone ha toccato vari temi, tra questi anche uno legato al momento di Massimo Coda: “Io penso alla partita di domani, che ci dice che Coda giocherà dall’inizio. Deve essere focalizzato sulla prestazione e non ossessionato dal gol, giocare per i compagni, questa è la cosa fondamentale”.

Foto: Account Ufficiale Twitter Gilardino