Gilardino: “Sono orgoglioso e motivato. Non vedo l’ora di entrare al Ferraris“

Gilardino, neo allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza alla vigilia della partita contro il Suditrol. Di seguito le sue parole: “Sono orgoglioso e motivato di fronte a questa nuova esperienza. Ho trovato un gruppo con grande voglia e disponibilità. Domani in campo serviranno umiltà e sacrificio, contro una squadra ben organizzata. Non vedo l’ora di entrare al Ferraris“.

Foto: Twitter Genoa