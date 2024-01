Gilardino: “Sono fiducioso ma la società deve intervenire sul mercato”

Il tecnico del Genoa Alberto Gilardino ha parlato in conferenza stampa, spiegando il suo disappunto per il campo di allenamento: “Per via di qualche infortunio di troppo dovuto alla battaglia che sto facendo dalla società da diverso tempo per quanto riguarda il campo di allenamento. E’ un problema reale ed effettivo. Quando uno si infortuna per una botta è un conto, ma quando si pattina come su una pista di ghiaccio o se quando piove non ti alleni è difficile. Ci siamo allenati con otto-nove giocatori della Primavera. Bisognerà chiedere a questi ragazzi uno sforzo in più. Mi aspetto delle risposte dalla società sul mercato. C’è una necessità oggettiva di colmare le lacune in alcune caratteristiche. Devono essere veloci e rapidi a partire dalla settimana prossima nell’intervenire. Non abbiamo tempo e non mi aspettavo di arrivare in una situazione del genere in queste partite”. Sul nuovo innesto Spence: “È probabile che Spence parta dal primo minuto”. Infine sul mercato: “Andando via Dragusin si stanno facendo valutazioni in tal senso per inserire qualcuno in quel ruolo e allo stesso tempo avere un sostituto titolare che possa giocare insieme o al posto di Ekuban e Retegui. Sono andati via Puscas e Jagiello, a cui faccio un in bocca al lupo per il rapporto che abbiamo instaurato quest’anno e per le gioie che abbiamo vissuto insieme. Dobbiamo però essere lucidi e veloci”.

Foto: Instagram Genoa