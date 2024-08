Gilardino: “Sono contento si sia chiuso il calciomercato. Pinamonti? Un grande professionista”

Nella conferenza stampa di presentazione di Genoa-Verona, il tecnico rossoblu Alberto Gilardino ha aperto un’importante parentesi sul calciomercato. L’ex attaccante ha lamentato, come tanti altri suoi colleghi, la stremante condizione del giocare partite ufficiali di campionato con il calciomercato aperto. Gilardino, denuncia il paradosso di dover allenare dei calciatori, con la possibilità che nell’immediato futuro possano essere ceduti. Dopo l’importante parentesi sopracitata, il tecnico ha dedicato un pensiero anche al neo attaccante genoano Andrea Pinamonti, arrivato da poco ma già calatosi nella parte con ottimi risultati.

Sul calciomercato: “Anzitutto sono felice che sia chiuso il mercato. Quando ci sono settimane e giorni dove si parla di giocatori in entrata e uscita, non è mai semplice per nessuno. Ho visto anche le interviste di altri giocatori: non è un alibi, ma una realtà costante. Sono felice di questo e sono felice dei giocatori che sono arrivati. Molto contento e molto felice di chi è arrivato e di chi è rimasto dalla passata stagione.Non è assolutamente semplice per noi allenare dei giocatori o addirittura farli giocare in campionato per vederli ceduti dopo tre giornate. Soprattutto a livello motivazionale verso i giocatori, che sanno di essere ceduti o vogliono essere ceduti. Naturalmente c’erano la voglia e l’intenzione di completare la rosa in alcuni reparti dove in questo momento siamo naturalmente carenti a livello numerico, però così non è stato. Da una parte c’è la felicità di avere questo gruppo, dall’altra il rammarico per non essere riusciti a completare la rosa. Parlo della posizione di quinto ed esterno sinistro nelle rotazioni con Martin e parlo di un difensore centrale. Con la società ne parlavo nell’ultimo mese, anche perché Marcandalli è stato fuori diverso tempo, Matturro non è ancora rientrato e purtroppo abbiamo Bani e Zanoli con problemi. Erano state fatte valutazioni in tale direzione, ma così non è stato. Ora bisogna pensare a chi c’è ora e questo gruppo deve dimostrare quello che ha fatto in queste settimane. Deve mantenere questo spirito e questo tipo di sentimenti”.

Su Pinamonti: “Andrea è un ragazzo molto maturo, un grande professionista, e si è inserito subito all’interno del gruppo con grande umiltà, dedizione e sacrificio. Questo viene rispettato dal gruppo. Rispecchia la gara che ha fatto a Monza, dalla quale è uscito stremato. Dobbiamo cercare di metterlo nelle migliori condizioni, ma lui sicuramente fa gol, sa giocare per la squadra e sacrificarsi in fase difensiva”.

