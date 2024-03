Gilardino: “Siamo stati troppo lenti, ma la squadra ha dato tutto”

L’allenatore del Genoa Alberto Gilardino, ai microfoni di DAZN, ha commentato con le seguenti parole la prestazione fornita dalla sua squadra nel match odierno giocato contro il Frosinone, terminato con il risultato finale di 1-1

“La fotografia della gara è ben chiara. Sapevamo di incontrare una squadra che veniva da noi per fare una grande partita. Loro hanno avuto due settimane a disposizione per prepararla, non avendo convocati in Nazionale. Noi, invece, abbiamo perso diversi elementi che sono rientrati nelle ultime 48 ore. Non è un alibi, ma per noi c’è stato meno tempo. Il Genoa ha dato tutto. Siamo andati in vantaggio, abbiamo provato a restare in partita fino alla fine pur peccando di equilibrio e concretezza in alcuni frangenti, quando loro scambiavano nello stretto con troppa facilità e dovevamo essere più rapidi di testa. A freddo rivedrò il match, ho impressione che siamo stati lenti nelle scelte e nell’impostazione del gioco. Bisogna però riconoscere anche il merito dell’avversario. Sulla rete subita c’è stata una lettura errata, si poteva agire diversamente”.

Foto: Instagram Gilardino