Gilardino: “Secondo tempo dominato, sconfitta immeritata. Messias? Solo crampi”

Il tecnico del Genoa Alberto Gilardino è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la sconfitta del grifone per mano del Monza: “C’è un po’ di frustrazione perché non ho niente da rimproverare ai ragazzi. Il primo tempo è stato equilibrato, nel secondo tempo abbiamo dominato e abbiamo avuto occasioni per andare in vantaggio, concedendo pochissimo al Monza. In questo momento veniamo penalizzati, però dobbiamo continuare a pensare positivo. La volontà nostra è continuare a lavorare dando fiducia a questi ragazzi”.

Sulle condizioni di Junior Messias: “Ha avuto solo crampi, andrà gestito in questi giorni”.

Sulla prestazione di Gudmundsson: “Tornava dopo un lungo periodo, ha fatto una buona partita come gli altri anche se si può sicuramente migliorare”.

Foto: Account Ufficiale Twitter Gilardino